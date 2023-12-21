“بادر بالتسجيل قبل الغلق” ملف البكالوريا احرار دورة 2024 القادمة عبر موقع bac onec dz

ما زال متاح أمام الطلاب والطالابت الآن التسجيل في ملف البكالوريا احرار، وذلك لامتحان شهادة التعليم المتوسط وأيضًا شهادة البكالوريا للدورة 2024، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم كل تفاصيل التقديم فيما يخص المترشحين الأحرار وكيفية التسجيل، فتابعوا معنا.

ملف البكالوريا احرار دورة 2024

وضحت التربية الوطنية أن كل الطلاب المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم أن فترة التسجيل للامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2024 انطلقت منذ يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من نوفمبر 2023 عند الساعة 8 صباحًا، وما زال التقديم متاح لليوم حتى منتصف الليل، حيث آخر موعد للتسجيل الخميس 21 ديسمبر 2023 أي ينتهي التسجيل بعد ساعات من الآن.

دفعة بكالوريا 2024 للأحرار

أتاحت التربية الوطنية أن التسجيل لهذه الدورة سيكون من خلال ملئ استمار بالنظام المعلوماتي للوزارة، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات، حيث تأتي عملية التسجيل كالتالي:

يتوجه المتقدم إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات التابع للتربية الوطنية.

التابع للتربية الوطنية. يقوم بتسجيل الدخول وتحديد في أيًا يرغب، شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.

يقوم بملأ الاستمارة الإلكترونية وينتظر الرد عليه من قبل وزارة التربية الوطنية.

علمًا بأنه يتطلب من المتقدم إنشاء حساب شخصي خاص به، بحيث يتم مراجعة بياناته من خلاله وسحب الاستدعاءات، حيث المتمدرسين يقوم النظام بإنشاء حساب خاص للتلميذ، ويحصل على حسابه من خلال موقع فضاء الأولياء أو حتى من خلال إدارة المؤسسة التعليمية، بينما المترشح الحر مطلوب منه إنشاء الحساب الخاص به حسب حالته من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.