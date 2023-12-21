“وجبة يناير 2024” أسماء نقل النفوس في العراق.. استخراج الكشوفات عبر موقع وزارة الداخلية

أسماء نقل النفوس في العراق من أهم المواضيع التي ما زالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير، حيث إن هذه الخدمة تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية، حتى أنه يسمح لجميع المواطنين بتغيير أسمائهم وألقابهم بشكل إلكتروني لجميع الراغبين في ذلك بالبطاقة الشخصية الخاصة بهم، ويمكن كذلك القيام بالإستعلام عن كشوفات اسماء نقل النفوس، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

كيفية الإستعلام عن نقل النفوس

هناك بعض الخطوات الهامة للقيام بإستخراج كشوفات اسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024، كما على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي.

القيام بتسجيل الدخول.

اختيار الوجبة الجديدة من نقل النفوس.

ومن ثم يُرجى القيام بإدخال جميع البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات بكل سهولة.

متطلبات التسجيل في نقل النفوس

من أجل القيام بالتسجيل في نقل النفوس بالعراق، لابد من اتباع الشروط الأتيه:-