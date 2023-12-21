بحث قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf موقع مظلتي Spa gov iq | أسماء المشمولين

لقد قام الكثير من المواطنين داخل العراق بالتساؤل عن أسماء الرعاية الاجتماعية، حيث عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوفير ذلك الدعم للكثير من المواطنين والمحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض وذلك لتوفير لهم حياة كريمة ويقوموا بمواجهة الغلاء وسوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بأسماء الرعاية من خلال المقال التالي.

اسماء الرعاية الاجتماعية

للحصول على أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية يجب على جميع المواطنين أن يقوموا باتباع عدة خطوات حتى يحصلوا على تلك الأسماء وسوف نوضح لكم تلك الخطوات من خلال ما يلي:

أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يقوم بالنقر على منصة مظلتي.

ثم يقوم بكتابة رمز التحقق.

يضغط على خدمات الرعاية الاجتماعية.

كما يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة أمامه بشكل دقيق.

ثم ينقر على تحميل الكشوفات وسوف يتم تنزيل جميع أسماء المشمولين.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية؟

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية هناك عدة شروط بسيطة وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية. تصرف للفقراء وأصحاب الدخل المنخفض أو معدومين الدخل. يجب أن يقيم المواطن داخل الأراضي العراقية. كذلك يجب أن لا يكون لديهم أي ممتلكات باسمه.

ما هو الموعد الخاص بظهور أسماء الرعاية الاجتماعية؟

عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن أسماء المشمولين سوف تظهر بشكل كامل في نهاية ديسمبر 2023، ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عنها من خلال موقع مظلتي وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير ذلك.

ما هي الأوراق المهمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟