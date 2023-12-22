“من هنا” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 وزارة العمل

بدأ البحث في مملكة العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث قاموا بالتقديم بالفعل منذ أن تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل ولا زالوا ينتظرون موعد ظهورها للتعرف ما إن كانوا من المشمولين أم لا؟، فهذه الإعانة مقدمة من الحكومة لمساعدة المواطنين على تقليل أعباء المعيشة وتلبية جميع الاحتياجات الأساسية التي يحتاجون إليها من مأكل ومشرب وملبس.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة سيحصلون على دعم مالي بقيمة يكفى لتلبية احتياجاتهم ووفقًا لتصريحات الحكومة بأنه تم قبول أعدادا كبيرة من المواطنين المتقدمين لهذه الدفعة وأشار بأنه تم بالفعل الانتهاء من عملية تحميل الأسماء للمستفيدين ويمكن بكل سهولة التعرف عليهم من خلال اتباع هذه الخطوات:

يجب التوجه للموقع الرسمي لمنصة مظلتي أو موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعراق.

اضغط على اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

انقر على رقم الوجبة التي تريد الاستعلام بشأنها وهي الوجبة السابعة والأخيرة.

سيظهر لك قائمة تتضمن أسماء المستحقين.

أكدت الوزارة بأن الدعم المقدم من الحكومة سيصل فقط للفئات المستحقة وذات الدخل المنخفض.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

لقد ذكرت الوزارة بشروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية: