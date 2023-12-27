رسميا .. زيادة رواتب المتقاعدين عموم محافظات … رابط عبر موقع وزارة المالية العراقية

يهتم الكثير بالبحث عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 وتعمل الوزارة على مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وان الغلاء يكون في كافة البلاد ويتم العمل على زيادة الرواتب ومن خلال مقالنا سنتعرف على زيادة رواتب المتقاعدين في عموم العراق.

زيادة رواتب المتقاعدين عموم محافظات

لابد من اتباعها للاستعلام عن زيادة الرواتب ويتم من خلال الخطوات الاتية.

يتم في بداية الامر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أقسام التقاعد.

انقر على القسم الخاص بكل مستفيد.

كتابة الاسم الرباعي للمستفيد.

يتم القيام بالضغط على استعلام.

وسوف تظهر النتيجة في خلال دقائق.

يمكننا ان نتعرف على كافة التفاصيل التي تمكننا من التعرف على زيادة الرواتب في العراق.

من هم الفئات المستحقة للحصول على رواتب المتقاعدين

يوجد عدد من الشروط اللازمة للحصول على رواتب المتقاعدين والتي من بينها الاتي:

يكون المستفيد قد تعدى عمر 60 عامًا.

أن يكون قد تواجد في الخدمة لمدة لا تقل عن 20 عام.

يكون المستفيد لديه حساب بنكي.

يجب أن يكون قد دفع جميع الأقساط التي توجد عليه.

كما انه لابد من ان يكون الاشخاص المستحقين للحصول على زيادة في رواتي المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023

صرح وزارة المالية العراقية عن انه سيتم صرف رواتب المتقاعدين يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري وذلك من خلال الزيادة التي يتم الاعلان عنها حيث أن الوزارة تعمل على مساعدة المواطنين وخاصة المتقاعدين الذين تركوا العمل ووصلوا للسن التقاعدي وذلك للعمل على مساعدتهم على سداد احتياجاتهم وتلبية كافة لوازم حياتهم.