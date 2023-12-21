السن المطلوب ل اضافة المواليد على بطاقة التموين + لزيادة الدعم 100 جنيه لكل الأسرة

يحق لجميع المواطنين أن يقوموا بعملية اضافة المواليد على بطاقة التموين إذا كانت تنطبق عليهم الشروط الموضوعة بعناية بهدف تقنين عدد الأفراد على البطاقة التموينية الواحدة، لا سيما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت عدة شروط من خلالها ينجح المواطن في إضافة فرد جديد في حال كان يقل راتبه عن 2.500 جنيه كحد أدنى من الأجور، كما أنه لا بد من أن يكون الطفل المراد ضمنه لا يقل عن 4 سنوات كشرط أساسي في قبول الإضافة.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

لقد قامت الوزارة بتحديد العديد من الخطوات التي من خلالها يتمكن المواطن الراغب في اضافة المواليد على بطاقة التموين أن يجتاز هذه المهمة في وقت قصير، لا سيما أن معظم الخدمات أصبحت إلكترونية لإنجاز الوقت من ناحية وكذلك لتقليل الزحام غير المرغوب فيه داخل المؤسسات الحكومية، ومنها وجدنا أن خطوات الإضافة سهلة ولكن على المواطن أن يلتزم بتطبيقها وهي كالتالي

يتم فتح موقع بوابة مصر الرقمية من خلال البحث عنه.

ثم من القوائم الموجودة نختار قائمة التموين.

منها سوف تظهر أمامك العديد من الخيارات، اختر منها إضافة الأبناء غير المقيدين.

ثم يطلب منك كتابة رقم الهاتف الخاص بك وبعدها عليك كتابة الرقم السري.

الخطوة التالية هي كتابة الاسم الأول لوالدة الطفل كما هو مسجل في شهادة الميلاد.

هكذا يمكنك الضغط على أيقونة إضافة أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.

احرص على كتابة جميع البيانات الخاصة بالطفل من حيث الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، الاسم وكذلك تاريخ الميلاد بشكل دقيق وصحيح.

ثم حدد صلة القرابة ثم اضغط على خطوة إضافة.

هل هناك فئات مسموح لها بإضافة فرد جديد على البطاقة؟

على الرغم من كون وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت شرطاً أساسياً في اضافة المواليد على بطاقة التموين ألا وهو عدم وجود أكثر من 4 أفراد على البطاقة التموينية، إلا أن هناك بعض الفئات المستثناة من ذلك الأمر وجاء هذا القرار بهدف التيسير والتسهيل على هؤلاء المواطنين الذين يعانون من قلة الموارد الحياتية، وكذلك لا يجدون من يصرف عليهم ويرعاهم غير حكومتهم التي تحمل على عاتقها بقائهم مرفوعي الرأس.

على أن تتلخص هذه الفئات فيما يلي