هنُا اسماء منحة المليون ونصف الوجبة 32 العراق| تنزيل كشوف المشمولين في منحة المليون ونص pdf

اسماء منحة العودة مليون ونص الوجبة 32 في العراق ، في خبر سار للعديد من المواطنين بالعراق، أعلنت إيڨان فائق جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة عن إطلاق الوجبة (٣٢) من منحة المليون ونصف المليون دينار للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، والبالغ أعدادهم (٨٥٣٦) أسرة.

منحة العودة مليون ونص الوجبة 32 في العراق

صرف منحة العودة مليون ونص الوجبة 32 يتم صرفها بدأ من اليوم عن طريق البطاقة الذكية، وذلك وفقاً لما صرحت به جابرو، وأضافت أنه في خلال الأيام المقبلة سوف يتم إطلاق وجبات جديدة من المنح المالية، من أجل شمول باقي العوائل المسجلة بالفعل ضمن قاعدة بيانات الوزارة، موضحة أن تلك الأمور سوف يتم تفعيلها بمجرد توفير الأموال الكافية لها.

اسماء منحة العودة مليون ونص الوجبة 32 في العراق

منحة المليون ونص الوجبة 32 هي من ضمن المباردات الهامة التي تقدمها الحكومة العراقية من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين بالعراق، ويمكن الإطلاع على اسماء العوائل المشمولة بالمنحة من خلال الرابط التالي:

اسماء العوائل المشمولة بالمنحة الوجبة الاولى: (أضغط هنـــــــــــــــــــــا)

اسماء العوائل المشمولة بالمنحة الوجبة الثانية: (أضغط هنــــــــــــــــــــا)

والجدير بالذكر، أن قرر صرف منحة العودة مليون ونص من قبل الحكومة العراقية يدل على سعي الحكومة الرامية والمستمر من أجل تخفيف الأعباء المالية على الأسر العراقية وبشكل خاص الأسر محدودة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد.