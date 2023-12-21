لولو راحت فين.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة الجديد 2024 هي من أكثر القنوات التي لاقت إقبالاً كبيرًا في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم القناة بتقديمه على مدار اليوم، حتى أن القناة حصدت نسبة مشاهدة كبيرة للغاية، وأصبحت ذات راسخ كبير في عالم الأطفال، فضلاً عن إمكانية القيام بإستقبال التردد الخاص بالقناة سواء على العرب سات أو النايل سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكن القيام بإستقبال تردد قناة وناسة الجديد، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11470.

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

معدل الترميز 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

كما يمكن القيام بإستقبال قناة وناسة على العرب سات، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.

بينما التردد الخاص بالقناة هو 11270.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة جديد

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-