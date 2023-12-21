كشوف كاملة “pdf” تنزيل كشوف اسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023 الوجبة 32| برقم البطاقة الذكية شوف أسمك

اسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023 الوجبة 32، منذ ساعات قليلة مضت أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو عن إطلاق الوجبة 32 من منحة المليون ونص المليون دينار للأسر العائدة إلى مناطق سكانها الأصلية، وفقاً لإحصائيات وزارة الهجرة فقد سجل عدد العائدين 8 آلاف و 536 أسرة عراقية، وعبر مقالنا اليوم سوف نقوم بتوفير رابط تنزيل اسماء منحة المليون ونص للعائدين 2023 الوجبة 32.



منحة المليون ونصف المليون دينار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن صرف وجبة جديدة من منحة المليون ونصف المليون دينار، للعائدين إلى مناطقهم المحررة في العراق، ونشر البيان الصادر عن الوزارة، أنه تم صرف الوجبة الثالثة عشرة من هذه المنحة الحكومية للنازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلاً عن كركوك وديالى وحزام بغداد.

وأضاف البيان أن عدد المستفيدين من هذه الوجبة بلغ 6500 عائلة، وتم الاختيار وفقاً لأسبقية وأولوية العائدين، الذين سيستفيدون من هذه المنحة الحكومية، وتأتي هذه المنحة في إطار جهود الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها العراق جراء الصراعات الدائرة فيه.

منحة المليون ونصف للعائدين 2023 الوجبة 32

وفي إطار هذه الجهود، أطلقت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڤان فائق جابرو، الوجبة الـ32 من منحة المليون ونصف المليون دينار، اليوم الخميس، للأسر العائدة إلى مناطقها المحررة في العراق. وتأمل الحكومة العراقية أن تساهم هذه المنحة في إعادة الحياة إلى المناطق المحررة، وتخفيف معاناة النازحين العائدين.

منحة المليون ونصف المليون دينار، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الأسر في ظل الظروف الحالية.

أشارت السيدة إيڨان فائق جابرو إلى أن برنامج الدعم سيشهد إطلاق العديد من الوجبات الأخرى لمنح مالية تشمل بقية العائلات المستفيدة والتي تم تسجيلها ضمن قواعد البيانات الخاصة بالوزارة، بعد توفير الميزانية المخصصة لذلك.

اسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023 الوجبة 32

يمكن للأسر التي تم تسجيلها ضمن قواعد البيانات الخاصة بوزارة التجارة العراقية الاستعلام عن أسمائها المشمولة بالمنحة عبر زيارة الرابط التالي:

اسماء العوائل المشمولة بالمنحة الوجبة الاولى: (أضغط هنـــــــــــــــــــــا)

اسماء العوائل المشمولة بالمنحة الوجبة الثانية: (أضغط هنــــــــــــــــــــا)

وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة العراقية على التزامها بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم للعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية وإعادة إعمارها.