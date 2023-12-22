عاجل ..موعد قرعة حج الجمعيات 2024 ورابط الاستعلام

ظهرت نتيجة قرعة الحج للجمعيات الاهلية لعام 2024 يوم الجمعه 15 ديسمبر 2024 بأنه تم اختيار القرعة الالكترونية بشكل مركزي من خلال الحج المصري الموحد البوابه بوجود ممثلين من جميع المحافظات إليكم التفاصيل

يرغب العديد من الناس في معرفة إعلان النتائج بعد ان أغلقت الطلبات حق 2024 من منظمات المجتمع المدني حيث سيتم الاعلان عن نتائج قرعة الحج لجمعيات المجتمع المدني خلال الفترة الحالية .

ينبغي على الحاج إيداع رسوم الحج حسب أسعار الطيران التي وضعتها المؤسسة.

لا يسمح التنازل عن إمكانية الحج أو الوارث الى شخص غيره الا في حالة تنازل بعض الأبناء عنه لأحد الوالدين.

يجب على الشخص إجراء الفحص الطبي بعد الفوز بالقرعة في المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة.

شرط أنا يكون المتقدم عضو في الجمعية العمومية لجمعية الأهلية.

شرط أن يدفع جميع مصاريف الاشتراك السنوي للجمعية التي ينضم إليها.

شرط أن تكون المؤسسة التي انضم إليها مقدم الطلب مسجل قبل تاريخ واحد من شهر نوفمبر 2023.

شرط أن لا يكون لدى شخص فريضة الحج قبل هذا العام

شرط ان يكون خالي من أي أمراض مزمنة الى جانب الأشخاص الذين يعانون من سمن مفرطه او المرضى النفسيين.

لم تقع أي مخالفات او عقوبات قانونية مثبتة ضد الشخص بحكم نهائي.