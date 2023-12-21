الآن ظهرت|.. كشوفات أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق بصيغة الـPDF من منصة مظلتي

الآن تم نشر إعلان بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق للعام 2023-2024 على موقع وزارة العمل العراقية، وسنقوم الآن بنقله واستعراضه معكم، ويشعر المواطنون العراقيون بقلق وتوتر متزايد أثناء البحث على جوجل للاستعلام عن حالات الاستحقاق في هذا البرنامج الداعم، حيث يتم صرفه فقط للأشخاص الذين يتوافقون مع المعايير والشروط المطلوبة.

ما هي خطوات الاستعلام عن قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

بسهولة، يُمكنك البدء في استعلام حالات الاستحقاق في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق عبر الإنترنت عبر الخطوات التالية:

1. ابدأ بزيارة موقع وزارة العمل العراقية أو منصة “مظلتي” التابعة للوزارة.

2. اختر أيقونة “الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية“.

3. قم بتسجيل اسمك الرباعي في الخانة المخصصة.

4. سجل رقم هويتك في الخانة المخصصة.

5. في النهاية، انقر على أيقونة “استعلام” لعرض حالات استحقاق برنامج الدعم الفوريًا.

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

سنتعقب الآن كيفية الاستعلام عن كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق. تهدف وزارة العمل العراقية إلى تقديم دعم الرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأسر العراقية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين.

يتم نشر قوائم ضخمة بأسماء الفائزين بدعم الرعاية الاجتماعية بشكل دوري، مما يشجع المواطنين على البحث عبر جوجل للتحقق من حالات الاستحقاق في برنامج الدعم، وسنستكمل توضيح كيفية الاستعلام والتحقق من حالات الاستحقاق في الفقرة التالية.