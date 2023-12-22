كيفية التقديم في معاش الطفل خطوه بخطوه ..يصل إلى 1050 جنيه للأسرة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع منحة للطفل لكي تساعد الأسر المستحقة وسط غلاء الأسعار والمعيشة حيث أصدر قرار من وزارة التضامن الإجتماعي من قبل نيفين القباج بخصوص رقم 24 لعام 2023 الذي ينص على صرف معاش الطفل بقيمة 350 جنيه لثلاث أطفال الأسرة الواحدة كحد أقصى سيكون إجمالي قيمة لهؤلاء الأطفال في العائلة الواحدة 1050 جنيه، حيث يضم معاش الطفل على منحة دراسية تصل إلى 200 جنيه في حالة الانتظام في مراحل التعليم الأساسي وتستمر هذه المهنة لفترة ثمان شهور حيث انها تبدأ من كل سنة في شهر أكتوبر إلى شهر مايو.

شروط معاش الطفل

توجد عدد من الشروط قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتحديدها للحصول على معاش الطفل وهي كالاتي:

شرط أن لا يقل سن الطفل عن 18 سنة .

شرط أن يكون الطفل من أم وأب مصريين.

لا يملك الطفل أي ميراث او مرتب ثابت يزيد عن قيمة المعاش .

لا يوجد أي دخل محدد للعائلة .

لا تتقاضى العائله معاش تأميني أو أي مساعده برواتب شهرية من التضامن.

الفائدة المستحقة لمعاش الطفل

يكون المعاش من حق الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين.

أبناء السيدة المطلقة بشرط ان تكون قد تزوجت أو في حالة وفاته أو سجنها.

أبناء المسجونين على أن تكون مدة السجن لا تقل عن ثلاث أعوام.

الاوراق المطلوبه لمعاش الطفل

تم تحديد عدد من الأوراق المطلوبة من قبل وزارة التضامن للتقديم على معاش الطفل وهي كالاتي: