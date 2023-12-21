يا لولو وينك .. ضبط تردد قناة وناسه الجديد 2024 للأطفال علي نايل سات

تُعد قناة وناسه الجديدة للأطفال واحدة من القنوات المتخصصة التي تقدم محتوى ملائم للأطفال حتى سن الثالثة عشرة، تتميز القناة بمجموعة متنوعة من البرامج التي تجذب فئة الأطفال، كما تسلط الضوء على مواهبهم المختلفة وتسهم في تطوير مهاراتهم المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك تسعى القناة إلى نقل القيم الدينية والأخلاقية إلى الأطفال من خلال برامجها البسيطة والميسرة.

تردد قناة وناسه الجديد

تحظى قناة وناسه الجديدة للأطفال في عام 2024 بتفاعل كبير من قبل الآبا والأمهات والأطفال، نظرًا للمحتوى التعليمي المتنوع الذي تقدمه، الذي يلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة بشكل ملائم.

التردد : 11470 – 11559 (v).

القمر الصناعي : نايل سات Nilesat.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

ترددات قنوات الأطفال

تردد قناة طيور الجنة التردد : 11393. معدل الترميز : 27500. الاستقطاب : عمودي. الجودة : HD. معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة سمسم التردد : 11483. معدل الترميز : 27500. الاستقطاب : أفقي. معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة كراميش التردد : 11643. معدل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 3/4. جودة : HD. استقطاب : أفقي.



قناة وناسه الجديدة للأطفال

تُعزز القناة النمو الشامل للأطفال من خلال توفير فرص لاكتساب مهارات مختلفة، بينما تضع أساسًا قويًا لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في وجدانهم من خلال برامجها السهلة الوصول والممتعة.