موعد مباراة اوراوا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة لهذا اللقاء “المركز الثالث لمن؟”

عشاق القلعة الحمراء تتجه الآن إلى استاد الأمير عبد الله الفيصل من أجل التعرف على موعد مباراة اوراوا ضد الأهلي والقنوات الناقلة لهذا اللقاء، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وكيف يمكن للمواطنين متابعة هذه المباراة والاستمتاع بها، وفي تقرير اليوم نذكر لكم كل هذا.

موعد مباراة اوراوا ضد الأهلي

خطوات أخيرة تفصلنا عن بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد مواجهات قوية ومثيرة للغاية، ووصلنا إلى تحديد المركز الثالث وأيضًا المركز الرابع بين النادي الأهلي المصري ونادي أورواوا، ومن المفترض أن تنطلق المباراة في الموعد التالي:

يوم الجمعة الموافق 22 لشهر ديسمبر لعام 2023.

مباراة تحديث مركز ثالث لكأس العالم للأندية.

بداية اللقاء الساعة 4:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما الساعة 5:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة اوراوا ضد الأهلي

تنطلق فعاليات منافسات كأس العالم للأندية 2023 على أراضي المملكة العربية السعودية، وتمتلك مجموعة ssc حقوق نقل مبارايات هذه البطولة، ومقرر أن تنطلق المباراة اليوم على القنوات التالية:

تم تعيين المعلق محمد حسين للتعليق على مباراة الأهلي وأوراروا على قناة SSC SPORTS 1 HD .

تم تعيين عبد الله الغامدي على قناة SSC SPORTS 5 HD للتعليق على مباراة الأهلي اليوم.

مكان مباراة الاهلي القادمة

مقرر أن تنطلق المباراة بالمملكة العربية السعودية، حيث يحتضن هذا اللقاء استاد الأكير عبد الله الفيصل في منطقة جدة أحد مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يقع الملعب بجنوب شرق جدة، ويتمكن الملعب من احتضان حوالي 27000 مشجع.