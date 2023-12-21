في هذا الموعد|.. ما هو موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين؟ ومن هم الفئات المستحقة لهذا؟

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إضافة المواليد إلى بطاقات التموين يتطلب إقرار ميزانية جديدة، يتم ضمها إلى ميزانية دعم المنظومة التموينية لضمان استحقاقات الدعم الجديدة للفئات والأبناء الجدد بعد إضافتهم إلى بطاقات التموين، وهذا يشمل حصة ثابتة من الخبز المدعم يوميًا وتوفير السلع التموينية شهريًا.

ما هو موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

وأفادت المصادر بأن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، يعتزم تقديم طلب لإقرار بند مالي إضافي يتيح إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، وسيتم تخصيص هذا البند على ميزانية وزارة التموين للعام 2024-2025، وتم توضيح أنه في حال الموافقة على الطلب وإدراجه في الموازنة العامة للدولة المقبلة في يوليو، سيتم فتح باب إضافة المواليد بشكل فوري.

كما أن المصادر أكدت أن تنفيذ هذا القرار يعتمد على إقرار بند إضافي في ميزانية وزارة التموين للعام المقبل، وستحدد الضوابط والشروط لإضافة المواليد بناءً على توجيهات وزير التموين.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على التموين

سابقًا، قد حددت وزارة التموين الفئات المسموح لها بإضافة المواليد على بطاقات التموين، وتشمل “أصحاب معاش تكافل وكرامة، حاملي كارت الخدمات المتكاملة، مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، أبناء زوجات الشهداء، أبناء الأسر البديلة”.

يُشترط أن تحتوي بطاقة التموين لتلك الفئات على أقل من 4 أفراد لإمكانية إضافة المواليد، مكملةً العدد إلى 4 أفراد، وهو الحد الأقصى الحالي للبطاقة.