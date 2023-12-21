وزارة التموين حسمت الأمر|.. هل يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين الأكثر من 4 أفراد؟

أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل الشائع حول إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك للمستحقين الذين يتطلبون زيادة في الدعم التمويني، مؤكدة على الإمكانية الفعّالة لإضافة المواليد على تلك البطاقات.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر الأولى بالرعاية في حال كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد.

إلا أنه في حال بلوغ عدد أفراد البطاقة 4 أفراد أو أكثر، فإن الأسرة لن تكون مؤهلة لخدمة إضافة المواليد بسبب عدم تحقق الحد الأقصى المسموح به، الذي يتطلب أن يكون عدد أفراد البطاقة أقل من 4.

خطوات تقديم طلب إضافة المواليد

أشير إلى أن وزارة التموين أكدت عدم وجود وسيلة لتقديم طلبات إضافة المواليد عبر الإنترنت، موضحة أن بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر الرقمي لا يتضمنان أي أيقونة لهذا الغرض.

كما أن الوزارة أكدت أن الطريقة الوحيدة لتقديم هذه الطلبات هي من خلال زيارة مكاتب التموين والإدارات التموينية في مختلف المحافظات.

المستندات اللازمة لتقديم طلب إضافة المواليد

المستندات الضرورية لتقديم طلب إضافة المواليد هي:

– صورة بطاقة التموين.

– صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

– رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

– صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

– صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج – بالنسبة للأرملة.

– صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة – بالنسبة للمطلقة.

– برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

– أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

– صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

– شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

– صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

– صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.