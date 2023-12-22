“بالإحداثيات” تردد القنوات الناقلة مباراة اوراوا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 لتحديد المركز الثالث

البحث الآن قائم في هذه الساعات عن القنوات الناقلة مباراة اوراوا ضد الأهلي وترددها، حيث يبحث الكل عن القنوات وترددها بحيث يتم تثبيتها والتمكن من متابعة جولة قوية بين الأهلي المصري وبين نادي أوراوا لتحديد من الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، ونذكر لكم بتقرير اليوم القنوات الناقلة لهذا اللقاء وميعاد مباراة الاهلي اليوم، فكونوا معنا.

القنوات الناقلة مباراة اوراوا ضد الأهلي

تمتلك قنوات إس إس سي الحقوق الكاملة لنقل جميع مباريات كأس العالم للأندية للعام الحالي 2023، حيث المباريات يتم إجرائها على ملاعب المملكة العربية السعودية، وتنُقل المباراة بين الأهلي ونادي أوراوا على قناتين، حيث القناة الأولى والخامسة، حيث القنوات التالية بالترددات التالية:

قناة SSC 1 HD

القمر الصناعي هو: عرب سات بدر 6.

تردد القناة هو 12418.

الاتجاه باتجاه الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة SSC 5 HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة عو 12523.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

ميعاد مباراة الأهلي ونادي أوراوا اليوم

وضحنا لكم تردد القنوات الناقلة مباراة اوراوا ضد الأهلي اليوم، ويتساءل الكثيرون عن ماتش الاهلي امتي ومعلق مباراة الالهي واوراوا، وبالنسبة للمعلقين، فسوف تكون بصوت محمد حسين على القناة الأولى، بينما عبد الله الغامدي على القناة الخامسة، حيث ميعاد المباراة في الموعد التلاية: