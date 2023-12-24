جديد AD Sports 1 HD..تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2024 على النايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2024 ، وهى من اكبر واشهر القنوات الرياضية العامة في الشرق الاوسط، وهى تمتلك حقوق العرض الحصري إلي الكثير من البطولات الرياضية العربية والأوروبية على شاشتها من الألعاب الرياضية المختلفة والمميزة، واشهر ما تعرضه القناة هي البطولات الخليجية والعربية الهامة والبطولات الأسيوية القارية، وتمتلك شبكة قنوات أبو ظبى الرياضية عدة قنوات منها المفتوحة وأخرى مشفرة يتطلب لمتابعها دفع رسوم اشتراك شهرية أو سنوية، ولهذا نعرض إليك عبر هذا المقال تردد قناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة .

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2024

انطلقت أولى قنوات أبو ظبي الرياضية عام 1998 وكانت قناة واحدة مفتوحة، ومن ثم بعد النجاح الكبير التي حققته أطلقت إدارة قنوات أبو ظبي الرياضية عدة قنوات رياضية أخرى، منها المشفرة واربع قنوات مفتوحة كل قناة منهم متخصصة بعدة مجموعة ألعاب رياضية مختلفة لكى تناسب كل الأذواق المتابعين، ومن هنا انفردت قناة أبو ظبي الرياضية على باقي القنوات الأخرى، والتي اغلب يعرض بطولات كرة القدم فقط بشكل كبير ولا تهتم كثير برياضيات الأخرى والألعاب الفردية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد

استقبل الآن احدث ترد لقناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة على الأقمار الصناعية المتنوعة عبر بيانات الاحداثيات التالية:

تردد قناة AD Sports 1 HD

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

القناة: مفتوحة

تردد قناة AD Sports 2 HD