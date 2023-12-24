احسب هتقبض كام بعد الزيادة.. صرف زيادة معاشات يناير+ الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

صرف زيادة معاشات يناير متى يتم؟ حيث قد ازدادت عمليات البحث عن حقيقة وجود زيادة بقيمة المعاشات بالفعل ومتى يمكن للمستحقين صرفها، وبالفعل تم إضافة زيادة للمعاشات سنتعرف على قيمتها وموعد صرفها بالسطور القادمة، كما سنتعرف على كيفية الاستعلام عنها.

صرف زيادة معاشات يناير

صرف زيادة معاشات يناير، من المنتظر صرف زيادة معاشات يناير لحوالي عشرة مليون مستفيد باليوم الأول من شهر يناير ٢٠٢٤، وسيظل صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير مستمرًا على مدار ستة أيام متتابعة عن طريق الفروع التابعة للبريد المصري والمنافذ الخاصة بشركة فوري، هذا إلى جانب الماكينات الخاصة بالبنوك، والفروع التابعة لبنك ناصر للحصول على المعاش، وتصرف المعاشات بنسبة وقدرها ١٥٪ وتحسب الزيادة بها كل سنة بشهر يوليو حسب القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات، ويتوقع أن يتم تكبير الموعد المخصص لزيادة المعاشات الخاصة بشهر يناير ٢٠٢٤ لمساعدة المواطنين على تخطي ظروف المعيشة.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يريد العديد من المواطنين الذين يحصلون على معاشات بمصر معرفة كيفية الاستعلام عن مبلغ المعاش بواسطة الرقم القومي، وتتم خطوات هذا الاستعلام كما يلي:

الدخول على الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

يختار المستلم عبارة صاحب معاش وينقر بعدها فوق الخدمات التأمينية.

ومن ثم يتم النقر فوق عبارة استعلام عن المعلومات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

يكتب المستعلم الرقم القومي داخل الخانة الخاصة به بالموقع ومن ثم يتم النقر فوق كلمة استعلام.

ومن ثم سيظهر بالنهاية البيانات الأساسية المتعلقة بملف المعاش للشخص المستعلم.

جدول زيادة المعاشات

أوضحت وزارة التضامن بأنه سيتم صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير مع الزيادة الجديدة بدءًا كم يوم الاثنين بتاريخ ١/١/٢٠٢٤، ويأتي جدول صرف تلك المعاشات كما يلي: