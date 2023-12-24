لو عندك 65 سنة أو أقل.. قرض المعاشات من بنك إسكندرية+ الأوراق اللازمة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

قرض المعاشات من بنك إسكندرية هو من القروض المميزة التي يقدمها بنك الإسكندرية لتلبية كل متطلبات عملائه، ويهدف البنك من هذا القرض لمساعدة أصحاب المعاشات على مصروفات الحياة وتكاليفها بأبسط وأسهل الإجراءات؛ حيث أنه يتيح برنامج تمويل تم تصميمه بشكل خاص لتلبية المتطلبات الشخصية مثل تعليم الأولاد أو الزواج أو السفر، ويصل مبلغ القرض حتى ثلاثة ملايين جنيه، وبفترة تسديد تصل حتى عشرة أعوام.

قرض المعاشات من بنك إسكندرية

قرض المعاشات من بنك إسكندرية، يمكنك الآن الحصول على قرض المعاشات من بنك إسكندرية ولكن يجب توافر بعض الشروط بك لذلك، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المعاش الذي يحصل الشخص عليه هو معاش شخصي وغير موروث ولابد من تحويل لبنك الإسكندرية بالكامل.

أن تكون قيمة المعاش ألف جنيه كحد أدنى.

أن يتراوح العمر بين ٢١ عام وحتى ٦٠ عام وقت انتهاء القرض.

الأوراق اللازمة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

حدد بنك الإسكندرية عدد من المستندات والأوراق الواجب تقديمها عند طلب القرض الخاص بأصحاب المعاشات، ويمكن تلخيص تلك الأوراق فيما يلي:

تقديم بطاقة شخصية وتكون سارة أصل ونسخة.

تقديم فاتورة مرافق مثل الكهرباء او الغاز أو التليفون ويجب ألا يكون قد مر عليها ما يزيد عن ثلاثة شهور، وإذا لم تكن باسم الشخص صاحب القرض لابد من إثبات مكان الإقامة بحالة الإيجار الجديد، حيث من الممكن ارفاق نسخة من العقد الخاص بالإيجار كمستند يثبت الإقامة.

خطاب تحويل قيمة المعاش من التأمينات وألا يكون قد مر عليه ما يزيد عن ثلاثين يومًا.

شهادات بمفردات المعاش وألا يكون قد مر عليها ما يزيد عن ثلاثين يوم.

مميزات قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

يوفر القرض الخاص بأصحاب المعاشات من بنك الاسكندرية عدد من المميزات من ضمنها ما يلي: