جهز الفيزا فلوسك هتزيد بالكوم.. تبكير صرف معاشات يناير+ جدول صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير

تبكير صرف معاشات يناير هل هو خبر حقيقي أم كاذب؟ بالتزامن مع انتهاء عام ٢٠٢٣ الحالي ينتظر الأشخاص من مستحقي المعاشات بمصر معرفة الموعد الذي سيصرف به المعاشات الخاصة بشهر يناير ٢٠٢٤ مع الزيادة الجديدة، ويأتي ذلك بإطار بعض الإجراءات الاجتماعية الهادفة لمساعدة المواطنين خصوصًا بعد زيادة أسعار السلع، لذا سنتعرف على الموعد الذي ستصرف المعاشات به.

تبكير صرف معاشات يناير

تبكير صرف معاشات يناير، تداول بعض رواد وسائل التواصل أخبارًا عن تبكير صرف معاشات يناير بشكل كبير، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين العديد من الأشخاص قامت التأمينات الاجتماعية بالرد عليه؛ فقالت بأن الموعد المخصص لصرف معاشات شهر يناير لم يحدث به تغيير إلى الآن، وبأن الموعد المخصص لصرف معاشات شهر يناير كما هو ولم يتغير، وقد أكدت بأن هذه المعاشات ستصرف لأصحاب ومستفيدينها خلال اليوم الأول من شهر يناير بسنة ٢٠٢٤ المقبلة بدءًا من الاثنين عن طريق منافذ الصرف.

جدول صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير

نستعرض فيما يلي الجدول الخاص بصرف المعاشات لشهر يناير ٢٠٢٤ وهو:

يتم صرف المعاشات إلى الشريحة الأولى والذين يأخذون مبلغًا يزيد عن ألف جنيه خلال اليوم الأول والثاني من شهر يناير.

يتم صرف المعاشات إلى الشريحة الثانية والذين يأخذون ما يزيد عن ألفي جنيه خلال اليوم الثالث والرابع من شهر يناير.

يتم صرف المعاشات إلى الشريحة الثالثة والذين يأخذون ما يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه خلال اليوم الخامس والسادس من شهر يناير.

الأماكن المخصصة لصرف معاشات شهر يناير ٢٠٢٤

أتاحت هيئة التأمينات العامة العديد من الأماكن التي يمكن صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير منها، ومن بين هذه الأماكن ما يلي: