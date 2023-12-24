بدون تشويش..تردد قناة أون تايم سبورت 2024 الجديد على القمر الصناعى نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 ، وهى القناة مصرية الرياضية الأولى في السنوات الأخيرة، والتي تتنقل جميع البطولات الرياضية المصرية سواء المحلية أو القارية التي يشارك بها المنتخب المصري أو الأندية المصرية، وبالإضافة إلي أن القناة تعتبر القناة الإخبارية الأولى المحايدة في جمهورية مصر العربية، والتي لا تنتمى لفريق بعنه مثل قنوات النادي الأهلي ونادى الزمالك ووهما قناتين رياضتين أيضا ولكن متخصصين في نقل أخبار ناديهم بشكل مكثف، ومنها تفردت قناة أون تايم سبورت عن باقي القنوات الأخرى، واليك تردد القناة الجديدة.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تعرض قنوات أون تايم سبورت الدوري المصري الممتاز الآن وكافة بطولات كرة القدم المحلية على باقة قنواتها المفتوحة، بالإضافة إلي أن القناة لديها الحق الكمال وفقا للقوانين أن تعرض جميع المباريات الدولية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية المقامة في جمهورية مصر العربية، ولكن على قناتها الأرضية والتي تعرض فقط إلي متابعيها من داخل جمهورية مصر العربية، وكما أن القناة تعرض بعض البطولات الحصرية على شاشتها فقط، من الألعاب الجماعية في الرياضيات المختلفة وفى الألعاب الفردية في كافة الرياضيات لأبطال جمهورية المصرية العربية في الألعاب الفردية.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024

استقبل إشارة تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات بترددتها الجديد التالية: