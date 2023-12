شبيه بـ الآيفون.. سعر ومواصفات ريلمي C 53+ سعر ريلمي C 53

سعر ومواصفات ريلمي C 53 الذي يعد من اشيك الأجهزة التي قدمتها ريلمي ضمن الفئة المتوسطة؛ حيث يأتي هذا الهاتف على شكل أجهزة الآيفون مع إمكانيات ومواصفات مميزة تجعله من أفضل الهواتف بفئته، كما أنه يتوفر بسعر جيد للغاية، وهو ما يوفر لك إمكانيات كبيرة مع دفع أموال قليلة، ولذا سنتعرف على المواصفات الخاصة بهذا الهاتف المميز وسعره بالسطور القادمة.

سعر ومواصفات ريلمي C 53، إذا كنت تريد شراء هاتف اقتصادي وفي نفس الوقت بإمكانيات عالية وشكل شيك، سيكون جهاز ريلمي c 53 من الخيارات الجيدة لك، وسنعرفك في السطور القادمة على سعر ومواصفات ريلمي C 53 لتعرف ما إذا كنت تريد شراؤه أم لا.

مواصفات هاتف ريلمي C 53

يأتي هاتف ريلمي C 53 بمجموعة من المواصفات التي من ضمنها ما يلي:

البطارية الخاصة به بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، وهو يدعم كذلك الشحن السريع ٣٣ وات.

يأتي منفذ الـ USB الخاص به من نوع تايب سي، وهو يدعم كذلك خاصية otg.

يدعم أغلب مستشعرات التسارع والجيروسكوب والبوصلة والقرب.

يدعم مستشعر البصمة ويكون مدمجًا بزر الباور، وهو يدعم الـ face unlock التي تتيح فتح جهاز الهاتف من خلال الوجه.

يدعم المنفذ المخصص لسماعات الأذن.

يدعم تركيب شريحتي إتصال نوع نانو.

يدعم شبكات الـ 2G, 3G, 4G.

الخامات المصنع منها الهاتف تكون من البلاستيك وهذا سواء بالإطار أو الظهر.

تأتي شاشة الهاتف بشكل النوتش وهي تدعم خاصية الـ mini capsule أو ال dynamic island المتوفرة بأجهزة الآيفون.

يتوفر الهاتف بكل من اللون الذهبي واللون الأسود.

سعر ريلمي C 53

يتوفر هاتف ريلمي C 53 بسعر وقدره ١٢٠ دولار، ويتوفر في مصر بسعر وقدره ٦٢٠٠ جنيه للنسخة ٦ رام و ١٢٨ جيجا، وبسعر وقدره ٧٨٠٠ جنيه للنسخة ٨ رام ومساحة ٢٥٦ جيجا، ويتوفر في السعودية بسعر وقدره ٥٠٠ ريال سعودي، وفي الإمارات بسعر وقدره ٤٠٠ درهم إماراتي.