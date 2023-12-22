فك اللجام وطار في السماء| الأخضر يكسر حاجز ال50 جنيه في السوق الموازية| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 21-12-2023

بعد قرار البنك المركزي المصري، يرغب العديد في مصر معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، وخاصة وان سعر الدولار في السوق السوداء يمثل اهتمامًا كبيرًا لدى المصريين بسبب تأثيره على قيمة العملة المصرية والتجارة الدولية، في هذه المقالة، سنرصد لكم آخر تحديثات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في السوق السوداء

تعد السوق السوداء في مصر واحدة من القضايا الاقتصادية الحيوية التي تهم الكثيرين في المجتمع المصري، تزدهر السوق الموازية في ظل تحركات العملة المحلية والعملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبشكل خاص يهتم العديد في مصر بمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء بمصر نظراً لوجود فجوة سعرية كبيرة تعدت ال 20 جنيهاً خلال الفترة الراهنة.

سعر الدولار في السوق السوداء “سعر بيع”…52.50 جنيهاً

سعر الدولار في السوق السوداء “سعر شراء” .. 51.00 جنيهاً

سعر الدولار في السوق الموازية بعد قرار البنك المركزي اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مجدداً في السوق السوداء في مصر، ورغم انخفاض السعر الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار عاود الصعود مجدداً ليصل إلى هذا الحد الجديد.

كانت هناك مخاوف من تداول الدولار المزور في السوق السوداء، إلا أن الخبراء يؤكدون أن التجار لديهم الخبرة الكافية لكشف هذه العمليات، في حين أن الأفراد هم الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر.

يأتي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية في ظل توقعات بتحرير جديد لسعر الجنيه، مما يشكل خطراً على ارتفاع الدولار في السوق السوداء، ومؤخراً ظهرت منشورات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع دولارات بأسعار أقل بنسبة 50%، مما أثار الشكوك حول زيف العملة الخضراء في السوق غير الرسمية.

عليه، يعتبر هذا الارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء مؤشراً على استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر، وعلى الحكومة العمل على إيجاد حلول عاجلة وفعالة للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم 21-12-2023

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك CIB

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجي