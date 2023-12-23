جهز أوراقك.. موعد تنفيذ قانون التصالح+ الحالات المحرومة من التصالح

موعد تنفيذ قانون التصالح ينتظره العديد من المواطنين لتقديم التقنين الخاص بالمبنى المخالف، حيث قد صدق الرئيس السيسي على المشروع الخاص بقانون التصالح بمخالفات البناء والذي يسمح لتسعة حالات فقط من المخالفات بالتصالح، وهذا بالوقت الذي كان القانون القديم الذي صدر سنة ٢٠١٩ ينص على وجود ثمانية حالات لا يمكن التصالح بها، وقد أتى القانون الجديد حتى يقر هذه الحالات الجديدة انطلاقًا من التسهيلات التي تقرها الدولة لغلق ملف التصالح بمخالفات البناء بشكل نهائي.

موعد تنفيذ قانون التصالح

موعد تنفيذ قانون التصالح، يتم صدور اللائحة الخاصة بقانون التصالح بمخالفات البناء في غضون ستة شهور من وقت صدور القانون الذي قام الرئيس السيسي بالتصديق عليه خلال يوم الاثنين الموافق لتاريخ ١٨ من ديسمبر، بمعنى أنه قبل يوم ١٨ من يونيو ٢٠٢٤ تكون اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون قد صدرت بدون أن يتحدد يوم معين بهذه الشهور الستة، حيث أن الحكومة تقوم بإصدار اللائحة التنفيذية التي تفسر أحكام القانون والتي يتم بناء عليها تحديد الكثير من الأمور الخاصة بالتصالح، وبذلك الصدد قام النائب المدعو محمد وفيق بتأكيد أن إصدار موعد تنفيذ قانون التصالح سيكون في غضون ستة شهور، وقد أشار بأن هذه اللائحة ستكون متصفة بالتيسيرات والتسهيلات التي اتصف بها القانون الخاص بالتصالح بمخالفات البناء والتي يكون على رأسها قيمة متر التصالح والذي تكون بدايته من خمسين جنيه وبالتقسيط لثلاثة أعوام وبلا فوائد، وسبعة أعوام بفائدة بسيطة ووفقًا لفائدة البنك المركزي وأنها لن تتخطى ال ١٢٪.

الحالات المحرومة من التصالح

حسب نص القانون فإن هناك بعض الحالات التي يكون التصالح ممنوعًا بها، ومن ضمن هذه الحالات ما يلي: