هل تم تعديل موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 وتأخيرها بأمر ديواني؟ حقيقة أم تداول للشائعات

بوقت سابق أعلنت وزارة التربية العراقية عن مواعيد امتحانات نصف العام في العراق، وبالتزامن مع قرب بدايتها، نجد انتشار خبر تعديل موعد امتحانات نصف السنة في العراق وتأخير موعدها عن الموعد المُحدد الذي أعلنت عنه التربية العراقية، ونحن في تقرير اليوم نوضح لكم حقيقة الأمر، وهل بالفعل تم تغيير مواعيد هذه الامتحانات أم لا، فضلًا تابعوا معنا.

تعديل موعد امتحانات نصف السنة في العراق

أقرت التربية العراقية جدول الامتحانات الخاصة بنصف العام للطلاب والطالبات بجميع المراحل، وانتشر خبر تعديل الامتحانات وتأخيرها للطلاب والطالبات، ولكن نفت وزارة التربية العراقية أي أخبار بشأن التأجيل أو التبكير، بل الامتحانات في موعدها المحدد يوم الخميس ولا تأخير به، حيث تأتي مواعيد امتحانات نصف العام بالموعد التالي:

الاختبارات المعملية والشفهية تبدأ قبل أسبوع واحد فقط من بداية الامتحان التحريري، وتكون هذه الاختبارات خلال اليوم الرسمي للدوام.

الاختبارات للمرحلة الابتدائية تكون يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين ليناير القادم مستمرة حتى يوم الحادي والثلاثين من نفس الشهر، على أن يكون السبت يومًا عاديًا ضمن ايام الاختبارات.

الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية تبدأ من الأحد الحادي والعشرين ليناير لعام 2024، ثم تستمر ليوم الحادي والثلاثين لنفس الشهر، والسبت أيضًا يومًا من أيامها.

الاختبارات المؤجلة للصف المنتهي والغير منتهي ببدية الفصل الثاني وتكون مدتها أسبوع فقط.

متى عطلة الطلاب الربيعية في العراق؟

حسب البياان الصادر عن التربية العراقية فإن الامتحانات تستمر إلى أن تبدأ العطلة الربيعية يوم الخميس، حيث الأول لشهر فبراير لعام 2024، حيث أسبوعين متواصلين، ثم يستكمل الطلاب دوامهم الخميس منتصف شهر فبراير 2024.