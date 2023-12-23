من افضل هواتف سامسونج.. مواصفات سامسونج جالاكسي A 11+ سعر هاتف سامسونج جالاكسي A 11

مواصفات سامسونج جالاكسي A 11 الذي يعد الهاتف الجديد الذي قامت شركة سامسونج بالاعلان عنه حتى يكون النسخة الأفضل لهاتف Samsung A10s، ويأتي مع العديد من المميزات ومع كاميرات جيدة وبطارية كبيرة كذلك، هذا بالإضافة إلى المواصفات الأخرى التي تتوفر به والتي يمكنك معرفتها عند استكمال قراءة هذا المقال.

مواصفات سامسونج جالاكسي A 11

مواصفات سامسونج جالاكسي A 11، نستعرض في النقاط التالية التي تجعله من بين أفضل هواتف سامسونج الاقتصادية التي يمكنك الحصول عليها:

يقدر وزن الهاتف ب ١٧٧ جرام.

الخامات التي تم صنع الهاتف منها تكون بالكامل من البلاستيك.

يدعم شبكات ال 2G, 3G, 4G.

تأتي شاشة الهاتف على شكل ثقب والتي تطلق عليها سامسونج اسم infinity O، ونوع الشاشة هو TFT LCD، وهي تدعم الوضع الأسود الذي يحول الهاتف بالكامل للون الاسود وتدعم كذلك السطوع التلقائي.

يمكنك التحكم بشكل كامل بنوع وحجم الخط المعروض فوق الشاشة وبإمكانك إلغاء استخدام أزرار التحكم وأن يتم استخدام الإيماءات عوضًا عنها للاستمتاع بالحجم الكامل للشاشة.

يدعم الميكروفون المخصص لعزل الضجيج والضوضاء أثناء استعمال الهاتف بشكل عام سواء عند التصوير أو التحدث أو التسجيل.

يدعم المنفذ المخصص لسماعات الأذن.

يدعم مستشعر البصمة والذي يكون بظهر الهاتف، بالإضافة لدعم الخاصية المعروفة باسم face unlock.

يدعم مستشعرات القرب والتسارع والضوء.

سعة بطاريته هي ٤٠٠٠ مللي أمبير ويدعم كذلك الشحن بقوة ١٥ وات.

يتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والأحمر والأزرق.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A 11

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A 11 بسعر وقدره ٢٠٠٠ جنيه للنسخة ٢ رام مع ٣٢ جيجابايت.