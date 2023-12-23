شوف الحلقة الجديدة.. عثمان 141 شاشة كاملة+ ترددات القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

عثمان 141 شاشة كاملة هو ما يبحث العديد من الأشخاص المحبين لمسلسل عثمان عنه ؛ فقد استطاع هذا المسلسل أن يلفت إليه انتباه العديد من الأنظار على كل من المستوى المحلي والمستوى العالمي وخصوصًا بالوطن العربي وينتظر متابعينه الحلقات الجديدة منه بفارغ الصبر، وهو يعتبر من أكثر المسلسلات التاريخية التركية الناجحة منذ بداية عرض أول موسم له، وهو يتحدث عن كيفية إنشاء الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات أثناء ذلك وكيف تم التغلب عليها ومواجهتها، بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء فوق الحياة البسيطة للأتراك قبل إنشاء الدولة الجديدة.

عثمان 141 شاشة كاملة

عثمان 141 شاشة كاملة، إن عرض حلقة عثمان 141 شاشة كاملة وما انتهت به من أحداث شيقة دفعت متابعي المسلسل للسعي لمعرفة الأحداث الخاصة بالحلقة الجديدة، وقد عرضت الحلقة السابقة بيوم الأربعاء السابق أمس بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٣ بالساعة السابعة مساءًا حسب توقيت مصر، وفي الساعة الثامنة حسب توقيت كل من تركيا والسعودية، وسيعرض المسلسل على الكثير من القنوات المهتمة بعرض المسلسلات التاريخية التركية بدقة عالية.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

هناك مجموعة من القنوات المتخصصة في عرض مسلسل عثمان على شاشاتها، وفيما يلي نتعرف على هذه القنوات والتردد الخاص بها:

قناة ATV

يعرض مسلسل عثمان على القناة التركية ATV بيوم الأربعاء بكل أسبوع بالساعة الثامنة مساءًا بتوقيت كل من القاهرة والسودان وفلسطين، وتأتي ترددات القناة كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٠٧٩٦.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

جودة القناة: اتش دي.

تردد قناة ATV عرب سات

تتمثل معلومات تردد القناة عرب سات فيما يلي:

التردد: ١٢٦٩٢.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة الفجر الجزائرية

ويعرض المسلسل كذلك على القناة الجزائرية الفجر بالساعة الثامنة خلال يوم الخميس بتوقيت كل من الجزائر والمغرب وتونس، وفي الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت كل من السودان والقاهرة وفلسطين وليبيا، وتتمثل تردد قناة هذه القناة فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: ١٢٠٣٤.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة الفجر على عرب سات

وتتمثل البيانات الخاصة بتردد القناة على عرب سات فيما يلي: