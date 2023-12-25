تابع الموسم النهائي.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142 مترجمة على تردد Alfajr TV

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142 مترجمة ، وقد تسارع الأحداث بالمسلسل بشكل كبير في الحلقات الأخيرة وامتلأت بالأحداث التي كانت صادمة إلي المتابعين، وذلك بما أن المسلسل في موسمه الأخير والذي ينتهى به جميع أحداث تلك الحقبة التاريخية الهامة في تاريخ قيام الدولة التركية، ولهذا يتابع المشاهدين بالشغف كبير حلقات الموسم الخامس والذي تعرض على قناة الفجر الجزائرية وموقع قصة عشق وباقي المواقع الأخرى، واليك كافة المعلومات لكى تتمكن من متابعة أحداث اخر الحلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس .

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142 مترجمة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أقوي المسلسلات التاريخية والتي تعرض حاليا في تركيا والشرق الأوسط، والتي يتابعها ملايين من المشاهدين في الوطن العربى على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي تعرض أسبوعيا حلقة واحدة يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت دبى والثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وأوشك المسلسل على الانتهاء وبذلك يكون المسلسل خمس مواسم فقط، ويعرض المسلسل أيضا على موقع لاروزا وموقع قصة عشق ومتوفر على المواقع جميع الحلقات السابقة في المواسم الأربعة الكاملة ومترجمة إلي اللغة العربية .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024

يعرض المسلس على تردد قناة atv التركية عبر إشارتها التالية يوم الأربعاء من كل أسبوع باللغة التركية:

التردد: 10769.

معدل الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034

معدل الاستقطاب: افقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات