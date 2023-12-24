أيام بس وكله هيرقص م الفرح.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص+ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يبحث الكثير من موظفي القطاع الخاص عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حيث تصدر هذا العنوان محركات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية وخاصة بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين والموظفين في القطاعات الخاصة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ينتظر العديد من موظفي القطاع الخاص في مصر موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث أعلن المجلس القومي للأجور في مصر برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة الحد الأدنى للرواتب الخاصة بالقطاع الخاص في شهر أكتوبر الماضي، وأقر المجلس القومي للأجور أنه سيتم تطبيق هذا القرار في الأول من يناير المقبل ويشمل الحد الأدنى للأجور العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمنح والبدلات ونصيب العاملين في الأرباح والوهبة، كما أكد المجلس على عدم وجود أي استثناءات بخصوص هذا القرار والتأكيد أيضا على مديرية العمل وعلى جميع المكاتب التابعة لها عدم قبول أي طلبات استثنائية، وفي حالة مخالفة أحكام القرار يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن حسن شحاتة وزير العمل عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، بالإضافة إلى وجود علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه، ويأتي هذا القرار تطبيقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العاملين وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية الموظف وصاحب العمل.