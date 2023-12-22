“المـاليـة تٌعلن” صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين+ شروط التقديم على راتب التقاعد وأهم المستندات المطلوبة

صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين، يتصدر عنوان صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين محركات البحث في العراق ويتساءل الكثير من المتقاعدين عن تفاصيل صرف الرواتب في مصرف الرافدين بالإضافة إلى موعد صرف الرواتب وكيفية الاستعلام عنها وخاصة بعد الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين

يعتبر صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين من أكثر المواضيع التي تشغل العراقيين في الآونة الأخيرة، وأعلنت الهيئة العامة للتقاعد في العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين وهو الأول من كل شهر ولن يقتصر صرف الرواتب على مصرف الرافدين فقط بل في جميع المصارف العراقية، كما أعلن وزير العمل والشؤون العراقية عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ليصل إلى 500 ألف دينار عراقي تقريبا، وتأتي زيادة الرواتب بهدف توفير حياة أفضل في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

شروط التقديم على راتب التقاعد وأهم المستندات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين في العراق أن أهم الشروط التي يجب تطبيقها للتقديم على رواتب التقاعد وأهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، ولحصول المواطن على راتب تقاعدي يجب أن لا يقل عمر المواطن عن 60 عاما، وأن يكون مارس نشاطا مهنيا لمدة 20 عاما كما يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي في أي بنك عراقي، أما بالنسبة للمستندات المطلوبة فيجب على المتقدم إحضار نسخة من الهوية الوطنية ونسخة من سجل العائلة ونسخة من شهادة الميلاد وأيضا نسخة من عقد الزواج بالإضافة إلى نسخة من تعريف الراتب.