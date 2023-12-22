رسميًا خلال ساعات.. صرف مرتبات ديسمبر 2023+ أماكن صرف المرتبات

صرف مرتبات ديسمبر 2023، يتساءل عدد كبير من المواطنين العاملين في مختلف الجهات التابعة للدولة عن صرف مرتبات ديسمبر 2023، حيث تعتبر أهم المواضيع التي تشغل بال العديد في الآونة الأخيرة وخاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر وفقا لما أعلنته وزارة المالية في وقت سابق، حيث تستعد الوزارة حاليا لصرف رواتب العاملين في الجهات التابعة للدولة.

صرف مرتبات ديسمبر 2023

صرف مرتبات ديسمبر 2023، يبحث العديد من المواطنين العاملين في مختلف الجهات والقطاعات والهيئات الإدارية التابعة للدولة عن موعد صرف مرتبات ديسمبر 2023، حيث أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر وسيتم ذلك يوم الأحد المقبل الموافق 24، كما أعلنت عن استمرار مدة صرف مرتبات الشهر الجاري لثلاثة أيام بداية من الأحد إلى يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، وبناء عليه طالبت وزارة المالية جميع المواطنين بعدم التكدس والازدحام عند أماكن صرف المرتبات لأنها ستكون متاحة في أي وقت خلال الأيام المذكورة، ويذكر أن رواتب شهر ديسمبر ستشمل علاوة استثنائية لغلاء المعيشة والتي أقر بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أماكن صرف المرتبات

عملت وزارة المالية على إتاحة صرف المرتبات للموظفين والعاملين بمختلف جهات وقطاعات الدولة في عدة أماكن، حيث يمكن صرف المرتب من فروع البنوك أو من إحدى ماكينات الصرف الآلي ATM كما يمكن صرف المرتبات من خلال فروع البريد المصري في أي محافظة، كما عملت الوزارة على إضافة ثلاثة أيام من كل شهر لصرف المتأخرات مع مراعاة أيام الاجازة، كما أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير من العام المقبل وسيكون بداية من يوم الأحد الموافق 21 في الشهر.