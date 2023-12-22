اعرف جدولك الجديد عشان تروح تمتحن .. استجابة لأولياء الأمور.. التعليم تدرس تعديل جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بتصريح من مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم تدرس تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بناءاً على رغبة أولياء الأمور في ذلك.

بالإضافة إلى أن المقترح حالياً هو تعديل ميعاد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أن تبدأ من ١١ يناير بدلاً من 14 يناير القادم، وفي حالة قيام الوزارة بالموافقة علي مقترح تعديل جدول الامتحانات، فسوف يتم فتح المنصة الإلكترونية للامتحانات من يوم 11 يناير، حتى يكون هناك فرصة للمديريات وبعض الوقت لكي تكون بتحرير جدول مرن، وحتى يكون أمام الطلاب فرصة للمراجعة على المنهج بدون ضغط في الوقت.

كما قام أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بتقديم طلب استغاثة لوزير التربية والتعليم لكي يصدر قرار بتعديل جداول امتحانات الطلاب المضغوطة وتنظيم الجدول لا يحتوي على أكثر من مادتين في اليوم الواحد.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2024

هناك العديد من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات قامت بوضع جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ،ومنهم هي محافظة الجيزة حيث أن مديرية التربية والتعليم التابعة للجيزة قامت بالإعلان عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وقامت بالتأكيد على إتمام عملية امتحانات الصف الأول الثانوي العام وأن تبدأ يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤، بينما تتم عملية امتحانات الصف الثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات في قنا، يوم الأحد الموافق 14 من يناير 2023، وأن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الاربعاء 24 من يناير 2023 ( الفترة الصباحية)، وتنتهي امتحانات الصف الثاني يوم الثلاثاء الموافق 23 من يناير 2023 ( فترة مسائية )، في حين القيام بامتحان المواد غير المضافة للصفين بداية من يوم الثلاثاء 2 يناير 2023 حتى الخميس 4 من يناير 2023.