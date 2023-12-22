الامتحانات مواعيدها هتتغير .. «التعليم» تدرس فتح منصة الامتحانات الإلكترونية لـ«أولى وتانية ثانوي» قبل 14 يناير

هناك مصادر مهمة جداً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقول أن نظام الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لا يوجد نية لفتحها قبل يوم الامتحانات المقرر يوم 14 يناير القادم.

وحدث هذا الإعلان من وزارة التربية والتعليم للرد وحسم الجدل الموجود حالياً بين الطلبة وأولياء الأمور بخصوص مواعيد امتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وقيام بعض المدارس بالإعلان عن أن ميعاد امتحانات سوف يكون قبل الميعاد التي حددته الوزارة والمقرر أن تلك الامتحانات سوف تقام يوم 14 يناير القادم.

كما أشارت المصادر الوزارية إلى أن أي مديرية تعليمية تريد عمل الامتحانات قبل هذا الميعاد، فلا توجد مشكله ولكن سيكون ذلك متاح فقط في المواد غير المضافة للمجموع، ولن يتم السماح لهم بالدخول إلى منصة الامتحانات قبل 14 يناير القادم.

تقديم مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي قبل امتحان الشهادة الإعدادية

من خلال مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقت سابق أن هناك حديث داخل الوزارة من أجل تقديم ميعاد امتحانات صفوف النقل الأول والثاني قبل الشهادة الإعدادية لكي تبدأ من يوم 10 يناير القادم بدلاً من 14 يناير، وقامت المصادر بالتأكيد على أن هذا لا يعتبر تغيير في الخطة الزمنية للوزارة ولكن من أجل ضبط عمليات الامتحانات، وتم التوضيح من قبل المصادر إلى أن الهدف من هذا التقديم في ميعاد الامتحانات هو انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل 28 يناير القادم، والذي ينتهي بعد تقديم امتحانات الترم الأول مباشرة.

وبخصوص حذف أجزاء من المنهج فقد أكدت تلك المصادر أيضاً على أنه لا يوجد أي نية لحذف أي أجزاء من المناهج، مؤكده على أن هناك تعليمات للمديريات التعليمية على أن تقوم بالاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي، وأهمية الالتزام بوضع أسئلة في حدود المنهج الذي درسه الطلاب فقط.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بالتشديد على المديريات بضرورة التنبيه على المدارس التابعة لها بعدم تغيير وتقديم مواعيد الامتحان ليوم 4 يناير، ومراعاة كل المناسبات الدينية و الأعياد المسيحية، والقيام بالتخلي عن أي جداول تم الإعلان عنها قبل يوم 10يناير.