مميزات رهيبة و عيوب قاتلة! مواصفات سامسونج 20+ عيوب هاتف سامسونج نوت 20

مواصفات سامسونج 20، يبحث العديد من محبي هواتف سامسونج عن مواصفات سامسونج نوت 20، وتعتبر شركة سامسونج من أكثر الشركات مبيعا للهواتف المحمولة لما تتمتع به من مواصفات ذات جودة عالية بسعر مناسب لأغلبية الناس، وأكثر ما يميز هاتف سامسونج نوت 20 مواصفاته الجيدة مقابل سعره المناسب لذلك يبحث الكثير عن أهم مميزاته وعيوبه.

مواصفات سامسونج 20

مواصفات سامسونج 20، يهتم مستخدمي فئة النوت من موبايل سامسونج بمعرفة مواصفات سامسونج 20 وأهم مميزاته وعيوبه قبل الشراء، ويتميز الهاتف بالكثير من المواصفات المميزة وهي:

يتمتع هاتف سامسونج نوت 20 بتصميم عصري وجذاب وألوان مميزة.

يعتبر الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

الكاميرا الخلفية تأتي كاميرا ثلاثية وتأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 64 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الخاصة بالزوم 3X، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة 8K.

يعزل الميكروفون الضوضاء والضجيج أثناء التحدث أو التصوير أو التسجيل.

تأتي السماعات الخارجية بصوت ستيريو لتقديم أفضل تجربة صوتية.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة والفتح عن طريق بصمة الوجه.

تأتي البطارية بسعة 4300 ملي امبير.

وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

عيوب هاتف سامسونج نوت 20

هناك عددا من العيوب التي يتصف بها هاتف سامسونج نوت 20 وتهم العديد من الناس، وهذه العيوب كالتالي: