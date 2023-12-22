خد بالك ضروري لو بتبني بيتك .. نص قانون التصالح الجديد 2023 .. سعر المتر وفقًا لأحكام القانون

نص قانون التصالح الجديد 2023 رقم 187 لعام 2023، وهو قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء، وأيضاً العمل على التقليل من أوضاع تلك المخالفات، وتم النشر والإعلان عن هذا القانون في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ يوم 17 ديسمبر 2023 الماضي، بعدما قام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإقرار بشكل رسمي على هذا القانون.

وبذكر أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قام بالتصريح والتوقيع الرسمي على نص قانون التصالح الجديد لعام 2023، يوضح ذلك جزء بسيط جداً من عمل الدولة والحكومة على تحقيق التنمية بشكل دائم، وأيضاً تطوير القطاع العقاري، حيث ينص هذا القانون على التصالح لمخالفات البناء والتقليل من تلك الأوضاع.

ماهو نص قانون التصالح الجديد 2023؟

عدم الإخلال بالحالات التي قد تم الإصدار لها قرار بقبول التصالح، تبعاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والتقليل من تلك المخالفات، وهذا هو نص المادة الأولى من قانون التصالح الجديد 2023.

في حالة عدم مراعاة ما قد تم ذكره في قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، وقانون المحلات هو القانون الذي يخص التصالح في بعض مخالفات البناء والتقليل من تلك الأوضاع، يتم إلغاء القانون رقم 17 الوارد ذكره في الفقرة السابقة، ويتم إلغاء كل حكم يكون مخالف للقانون.

كم هو سعر المتر مقابل التصالح بمخالفات البناء؟

في حالة قبول طلب التصالح وتقليل الأوضاع، يكون سعر المتر المسطح هو نفس الأسعار التي تم العمل بها تبعاً لنص القانون رقم 17 لعام 2019، حيث أن المتر المسطح لا يقل عن 50 جنيه مصري، ولا يزيد المتر عن 2500 جنيه مصري، وحسب ما تم ذكره في قانون التصالح الجديد 2023 فيكون تسديد الباقي من مقابل الصلح في خلال الشهرين من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، بالإضافة إلى إمكانية تسديد المبلغ المتبقي على أقساط لمدة 5 سنوات.