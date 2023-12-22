المالية العراقية تصدر توضيحاً حول رواتب الموظفين في العراق+ سلم رواتب الموظفين في العراق

رواتب الموظفين في العراق تختلف حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص، فهناك العديد من العوامل التي تتحكم في الراتب حيث أن الراتب الخاص بالموظفين والعمال في العراق يختلف من شخص لآخر، كذلك هناك اختلاف بين رواتب الذكور والإناث، وفيما يلي سوف نتعرف بالتفصيل على سلم رواتب الوظائف بالعراق.

رواتب الموظفين في العراق

رواتب الموظفين في العراق، هناك تباين واختلاف كبير بين متوسط رواتب الموظفين في العراق وذلك طبقًا للعمل الذي يقوم به المواطن بالإضافة إلى عدة عوامل أساسية تؤثر في زيادة أو نقصان راتب الموظف من شخص لآخر داخل نفس المؤسسة أو الهيئة ولكن بشكل عام متوسط رواتب الموظفين في العراق تقريبا 2.050.000 دينار في الشهر، وهذا الراتب يمكن أن يزيد أو ينقص من شخص لآخر ليكون الحد الأدنى للراتب هو 518.000 دينار أما الحد الأقصى للراتب هو 9.150.000 دينار، وقد يختلف الراتب بناء على جنس الموظف في حالة كان ذكر أو أنثى، حيث تنخفض بشكل عام رواتب الإناث بنسبة 17% من الرواتب التي يحصل عليها الذكور، كما ترتفع رواتب الموظفين بالقطاع العام بالعراق بنسبة حوالي 15% عن الرواتب التي تصرف بالقطاع الخاص، وفي حالة الموظفين بالساعة يحصل العامل في الساعة الواحدة هو 11.800 دينار وذلك في حالة المهن التي تحسب بالساعة.

سلم رواتب الموظفين في العراق

كثر التساؤل مؤخرا عن سلم رواتب الموظفين في العراق من قبل الأشخاص الوافدين للعمل بها وجاء ذلك كالتالي: