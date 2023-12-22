“شوف هتقبض كام”خصومات معاش شهر يناير+ موعد صرف معاشات شهر يناير

خصومات معاش شهر يناير ما هي وكيف ستتم؟ حيث أنه قد تقرر زيادة قيمة المعاشات التي سيتم صرفها بشهر يناير سنة ٢٠٢٤ وسيحصل مستحقيه على هذه الزيادة عند صرفهم للمعاش، لكن هناك حالة سيتم بها الخصم من قيمة هذا المعاش؛ ويمكنك استكمال قراءة هذا المقال إذا كنت تريد معرفة هذه الحالة ولماذا يتم الخصم حتى لا تتفاجأ عند الخصم من معاشك.

خصومات معاش شهر يناير

خصومات معاش شهر يناير، يعد نظام التأمين الصحي بمصر من الأنظمة الجديدة المهمة عند أصحاب المعاشات بمصر وغيرهم، وهذا نظرًا لما يقدمه لهم من خدمات علاجية وطبية بشكل مجاني، ولذلك فقد سعى العديد من الأشخاص وخصوصًا أصحاب المعاشات منهم للاشتراك به؛ وبهذا الصدد قامت هيئة التأمين الصحي القومية بتحديد الرسوم اللازمة للاشتراك بهذا النظام والتي ستخصم من أصحاب المعاشات بشكل شهري إذا قاموا بالاشتراك به، فقد قررت الهيئة أن خصومات معاش شهر يناير ستكون على من يشتركون بهذا النظام عند صرف الراتب لهم.

موعد صرف معاشات شهر يناير

لقد أوضحت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية القومية بأنه قد تقرر صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير ٢٠٢٤ بداية من الاثنين الذي يوافق تاريخ ١ من شهر يناير ٢٠٢٤، وأنه سيظل مستمرًا لستة أيام على أن ينتهي بيوم السبت الذي يوافق تاريخ ٦ من يناير ٢٠٢٤، وفيما يلي نوضح كيف يتم هذا الصرف: