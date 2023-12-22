نتائج الانتخابات العراقية مجالس المحافظات .. الأحزاب الشيعية وتحالف الحلبوسي تتقدمان

آخر مؤشرات النتائج الأولية في دولة العراق والظاهر منها بشكل مبدئي هو اكتساح مجلس التحالف الشيعي الحاكم وحصوله على أعلى الأصوات في المحافظات العراقية في نتائج الانتخابات العراقية مجالس المحافظات.

ما هي نتائج الانتخابات العراقية مجالس المحافظات؟

يقوم حالياً الآلاف من المواطنين العراقيين في محافظات العراق والتي تريد معرفة نتائج الانتخابات العراقية مجالس المحافظات، وتبعاً للنتائج الأولية وهي نتائج غير رسمية حتى هذه اللحظة، يظهر منها اكتساح مجلس التحالف الشيعي الحاكم في العراق بعدد أصوات يكون في المرتبة الثانية والثالثة والذي يشكل تحالف وبناء دولة قانون، وزعيم هذا المجلس هو رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

الانتخابات العراقية مجالس المحافظات

تم عمل إجراء انتخابات عراقية لمجالس المحافظات، بعد توقفها لمدة 10 سنوات، وتم إجراؤها لأول مرة في 15 محافظة في العراق، ويصل عدد إجمالي السكان في العراق حوالي 43 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين الشيعة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ميعاد الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وقد جاء ضمن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، فإن حزب الائتلاف الشيعي الحاكم في دولة العراق قد استولى على أعلى الأصوات في بغداد ومعظم المحافظات الجنوبية بالبلاد، وجاء ذلك تبعاً لما نشرته وكالة فرانس 24 رويترز، كما ذكرت الوكالة أيضاً أن تلك الانتخابات تعتبر كمؤشر قوي لحكم القوى الشعبية في دولة العراق وخصوصاً قبل الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن يتم إجراؤها في عام 2025، كما أعلنت الوكالة إلى أن هذه الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات، قد نتج عنها الكثير من المكاسب المحلية التي أثبت من خلالها للجميع أن قبضة التحالف تسيطر على الدولة.

اقبال عدد قليل من العراقيين من أجل تأدية الأصوات

نسبة المشاركة في تلك الانتخابات حوالي 41% فقط، وعلى حسب أرقام رسمية قام بالإعلان عنها المفوضية العليا للانتخابات يوم الاثنين الماضي، وهو ما يساوي حوالي 6,6 مليون ناخب من أصل 16,1 مليون لهم الأحقية في التصويت.