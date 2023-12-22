أحلى من الجمعية| شهادة الأهلي البلاتينية+ أنواع شهادات الادخار البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي بالعملة المحلية

شهادة الأهلي البلاتينية يقدمها البنك الاهلي المصري وهي بعائد شهري حتى 19% ومدة الشهادة ثلاث سنوات ولها العديد من المميزات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري أو مضاعفتها، وفيما يلي سوف نتعرف على الشهادة بالتفصيل ومميزاتها والعديد من المعلومات الأخرى التي ستفيد جميع عملاء البنك الاهلي.

شهادة الأهلي البلاتينية

شهادة الأهلي البلاتينية، أوضح البنك الأهلي المصري أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وفترة الشهادة هو ثلاث سنوات وهناك العديد من المزايا التي سيستفيد بها العميل عند شراء الشهادة وهي نوع العائد ثابت طوال فترة الشهادة وسوف يتم احتساب العائد بداية من اليوم التالي للشراء يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وذلك بأيام من فروع البنك الأهلي بناءًا على كافة التعليمات، كما سوف يتم إصدار بطاقات ائتمان مختلفة بضمان الشهادة، ولكن لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ستة أشهر بداية تاريخ يوم العمل التالي للحصول على الشهادة، كما يمكن استردادها قبل انتهاء المدة طبقا لما يتوافق مع الشروط والأحكام التي أعلنها البنك الأهلي وسوف تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمته المالية.

أنواع شهادات الادخار البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي بالعملة المحلية

هناك نوعان من الشهادات البلاتينية التي يقدمها البنك الأهلي وهي كالآتي: