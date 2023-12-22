سلي اطفالك.. تردد ماجد كيدز 2024+ مميزات قناة ماجد كيدز
تردد ماجد كيدز 2024 تساءلت عنه الأمهات لتنزيل القناة حتى يستمتع بها أطفالها، فهي قناة متخصصة في عرض أفلام الكرتون للأطفال المسلية والممتعة وهو جعل القناة واحدة من أفضل القنوات التي يستمتع بها الأطفال كثيرًا، فالآباء والأمهات دوما يبحثون عن طريقة تنزيل تردد القناة لتحديثها بصورة مستمرة من وقت إلى آخر من خلال ترددها الجديد الذي سوف نستعرض لكم فيما يلي.
تردد ماجد كيدز 2024
تردد ماجد كيدز 2024، يمكنك مشاهدة البرامج والأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة ماجد كيدز المميزة وذلك من خلال ضبط تردد القناة عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال إدخال بيانات التردد التالية على القمر نايل سات:
- التردد 11411.
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 30000.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- جودة القناة HD.
كذلك هناك تردد اخر علي نايل سات متاح للقناة يمكنكم تنزيله للاستمتاع بها وهذا التردد أيضا على القمر نايل سات وهو كالتالي:
- التردد 11526.
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطا ⅞.
- جودة القناة SD.
مميزات قناة ماجد كيدز
هناك الكثير من المزايا الرائعة التي سوف تفيد الأطفال كثيرًا عند تنزيل قناة ماجد كيدز والاستمتاع بمشاهدتها وهذه المزايا كالتالي:
- القناة تعمل بشكل مجاني فهي لا تتطلب أي اشتراك أو دفع رسوم مالية نظير الاستمتاع بمحتواها المميز.
- تحرص القناة على تقديم محتواها الهادف للأطفال بصورة مستمرة وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع السبعة دون انقطاع للبث أو تشويش بالقناة.
- تقدم القناة محتواها بأكثر من جودة وجميعهم يتميز بجودة الصوت والصورة.
- المحتوى المقدم على شاشة القناة ممتع ويساعد في تنمية مهارات الطفل وزيادة قدراته العقلية والتعليمية.
- لا يوجد بالقناة أي فواصل إعلانية مملة تجعل الأطفال يملون من مشاهدتها.