بعد تثبيت الفائدة.. شهادة بنك مصر بعائد 20%+ شهادات الادخار بعائد 20% من بنك الكويت الوطني

شهادة بنك مصر بعائد 20% بحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة مصادر دخل مختلفة، حيث أن أغلب المواطنين في الوقت الحالي يتجهون إلى شراء شهادات الادخار التي تقوم البنوك بطرحها وذلك لاستثمار مدخراتهم وحفظ الأموال من التضخم الذي يمر به الاقتصاد المصري في الوقت الحالي نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وخاصة بالسوق السوداء، وفيما يلي سوف نتعرف بالمزيد من التفاصيل حول شهادة بنك مصر.

شهادة بنك مصر بعائد 20%

شهادة بنك مصر بعائد 20%، تحرص الكثير من البنوك المصرية على إتاحة شهادات إدخال بعائد كبير ومن ضمن هذه الشهادات شهادة بعائد 20% حيث يقدم بنك مصر لعملائه شهادات ذات عائد متناقص، حيث أنه خلال السنة الأولى سوف يصرف عائد 22%، أما في السنة الثانية يصرف عائد 18% وفي السنة الثالثة سيتم صرف عائد 16% والصرف يتم بشكل شهري والحد الأدنى للحصول على الشهادة هو 1000 جنيه مصري.

شهادة بنك التعمير والإسكان بعائد 20%

يمكن لأي من المواطنين شراء الشهادة والحصول عليها، وهذه الشهادة مقدمة بنك التعمير والإسكان وكذلك بنك الكويت الوطني وهناك بعض الشروط والقواعد التي يجب الموافقة عليها والالتزام بها من قبل المواطنين الراغبين في الحصول عليها ويقدم بنك التعمير والإسكان شهادة ثلاثية تسمى Luxury وهي ذات عائد ثابت ولمدة ثلاث سنوات ويتم شراء الشهادة بالجنيه المصري ويبدأ عمل الشهادة بعد اليوم التالي للشراء ويتم تجديدها بشكل تلقائي ما لم يقوم العميل بوقف تجديد الشهادة والشهادة كما ذكرنا ذات عائد ثابت طوال مدتها ويصرف بشكل شهري أو سنة حوالي 20% سنويا أو عائد 18.5% شهريا، يمكن العميل استرداد مبلغ الشهادة فقط بعد مرور ستة أشهر من شرائها طبقا للقواعد التي وضعها البنك الاسترداد شهادات الادخار والحد الأدنى للحصول على الشهادة هو 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الادخار بعائد 20% من بنك الكويت الوطني

قام بنك الكويت الوطني بطرح شهادات إيداع بعائد متغير لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري ويمكن الحصول على قرض شخصي بضمان الشهادة حتى 70% كما يمكن للعميل الحصول على بطاقة ائتمانية بحد أقصى 90% من قيمة الشهادة، كما أن الشهادة ذات عائد متغير طوال مدتها يمكن أن يصرف بعائد سنوي أو شهري بفائدة 20% في حالة العائد الشهري أو في حالة ربع سنوي، كما يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحصول عليها والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.