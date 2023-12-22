الحكومة تنهي أزمة إرتفاع أسعار البصل.. تطرحه في الأسواق ب 20 جنية

زادت أسعار البصل خلال الفترة السابقة بشكل كبير جداً لدرجة أنه وصل إلى 40 جنيه الكيلو الواحد مما أدى إلى تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة، قامت وزارة التموين والتجاره الداخليه بطرح منتجات الفواكه والخضروات بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات الخاصة بالوزارة، كما انها اتاحت كمية كبيرة من خضار البصل في المنافس بأسعار منخفضة.

أسعار البصل

يبحث على الكبير من الاشخاص من جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن معرفة أسعار الفواكه والخضروات خاصة سعر البصل بعد الزيادة الكبيرة التي شاهدها الفترة السابقة.

أسعار البصل في السوق اليوم

وصل سعر كيلو البصل الواحد خلال يوم الجمعة من 150إلى 27 جنيه بأسواق الجملة لتصل إلى 20 أو 25 كيلو للمستهلك.

أما ثمن البصل القديم وصل متوسط سعره إلى 35 جنية.

أسباب إرتفاع أسعار البصل

وضح الرئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية المهندس محمود عطا أن إنتاج محصول البصل في مصر يكفي احتياجات المواطن جمعية مصر العربية من أفضل خمس دول في العالم في إنتاج البصل وأن الإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي ونملك عدد كبير للتصدير موضحا أن صادرات هذا العام أقل من العام السابق ب 100 الف طن وذلك بسبب قرار الحكومة خلال شهر سبتمبر السابق بوقف تصدير البصل ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر اخرى مما يؤكد عدم وجود أي ازمة ولكن المشكلة ترجع إلى جشع التجار.

أسعار بعض الخضروات