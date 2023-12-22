وزير التموين يزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية وموعد انتهاء أزمة السكر

وضح وزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور المصيلحي أنه سيقدم طلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة بمجلس الوزراء بخصوص تزويد مواليد الأشخاص الأكثر احتياجا على التموين.

وزير التموين

كما كشف المصيلحي في تصريحات له أن العائلات الأكثر فقراً ستحصل على معاش إجتماعي أو تكافل وكرامة الذي ينخفض عن الحد الأدنى للأجور، وأوضح أن البطاقات التموينية يستفيد منها حوالي 61 مليون شخص من دعم المنتجات التموينية و حوالي 71 مليون شخص من الخبز المدعم موضحاً أن ميزانية دعم الخبز تصل لحوالي 91 ريال جنيه أما السلع التموينية تصل إلى 36 مليار جنيه.

أزمة السكر

وصف المصيلحي تعامل الوزارة مع مشكلة السكر “بالجيد” قائلا” حرصت الوزارة على عبور تلك الأزمة عن طريق توافر السكر في القنوات التجارية وفي كافة المنافذ الاستهلاكية والتموينية وغيرها ولا توجد أي مشكلة للسكر وأقول للناس أن مشكلة السكر ستنتهي خلال 15 من شهر يناير المقبل.

بخصوص مطالبة البعض بالتسعيرة الجبرية للسلع قال مصيلحي “أن التسعير عمرها ما كانت وسيلة حل وخاصة أن العدد المتوفر في السوق أقل من من العدد المطلوب كما ينبغي احترام القانون والدستور في العمل التجاري بحرية المنافسة”

شهر رمضان

وتابع أن كميات السكر المتوفرة في هذا الوقت تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان موضحا أن “مصانع القصب سوف يكون إنتاجها 200 ألف طن وفي آخر شهر مارس المصانع ستنتج سكر البنجر”

مؤكد أن الوزارة تعمل بكل جهدها استعداداً لموسم رمضان المقبل في جميع السلع بما فيه اللحوم والدواجن موضحا “كان لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى ثمانية أشهر وجرى استهلاك شهرين من الاحتياطي لحلحلة الأزمة في الايام السابقة”