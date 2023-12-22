بشرى سارة من وزارة التموين بشأن نظام المواليد الجدد لهذه الفئات

تمت عملية حصر وزارة التموين للمتقدمين منذ تسعة أشهر، حيث استقبلت طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين وطلبات زيادة حصص الدعم، تم ذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة، مخصصًا للفئات المؤهلة لإضافة المواليد على بطاقات التموين.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد

توجد عدة فئات مستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من ضمن هذه الفئات الاتي:

الأسر المسموح لها اضافة المواليد على بطاقة التموين هى العائلات إلى يقل عدد أبنائها على بطاقة التموين عن أربعة أشخاص ليتم زيادتهم إلى أربعة أشخاص بحد أقصى.

العائلات التي لها أبناء غير موجودين على التموين وينبغي ألا يقل عمرهم عن أربعة سنوات.

بالإضافة إلى العائلات التي ينطبق عليها وشروط الأولى بالرعاية والأكثر استحقاق.

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

الاشخاص المسموح لها اضافة المواليد على بطاقة التموين أيضاً هم أبناء زوجات الشهداء والأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

شرط أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين أربعة أشخاص وهما اثنين من الأبناء وزوجه وزوج.

شرط ان تكون البطاقة التموينية لثلاث اشخاص فقط ويتم تزويد شخص آخر بشرط أن تكون العائلة من الأولى بالرعاية.

شرط أن يكون الراتب الشهري من 2500 جنيه.

شرط أن يكون الحد الادنى للراتب الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3000 جنية.

موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أكدت بعض المصادر أن وزير التموين والتجارة الداخلية سوف يتقدم عبر الفترة المقبلة إقرار بند مالي لاضافه المواليد الجدد على بطاقة التموين وتحديد بند جديد على موازنة وزارة التموين.

دعم مصر المواليد الجدد

يمكن الاستعلام عن إضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق بوابة دعم مصر الرقميه طبقا لوزارة التموين.