خبر عاجل لكل المصريين وزير التموين يزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقديمه لطلب في الموازنة العامة الجديدة، إلى مجلس الوزراءحول إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجًا على البطاقات التموينية، ضمن الخطة الشاملة التي عزمت على تحقيقها الدولة، موضحًا أن الأسر الأكثر احتياجًا تحصل على تكافل وكرامة، بما يستفيد من البطاقات التموينية حتى الأن نحو 61 مليون مواطن من دعم السلع، إضافة إلى إستفادة ما يُقارب من 71 مليون مواطن من الخبز.

إضافة فئات جديدة في بطاقات التموين

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميزانية دعم الخبز وصلت لـ 91 مليار جنيه، فيما سجلت السلع التموينية للميزانية العامة للدولة نحو 36 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع أزمة السكر والإرتفاع الكبير التي شهدته مؤخرًا بشكل جيد وملائم، إلى أن يتم الإنتهاء من هذه المشكلة عبر توفير كميات كبيرة من السكر في مختلف القنوات التُجارية بما يشمل المنافذ وكافة الأماكن المعنية ببيع السكر، مؤكدًا بأن أخر سعر مرتفع في السكر سينتهي بحلول 15 يناير 2023.

إنتاج الدولة من السكر

وأشار علي المصيلحي، إلى أن كميات السكر تكفي إلى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث إن مصانع القصب ستبدأ إنتاجها من السكر في 1 من شهر يناير 2024، مع إنتاج ما يُقارب من 200 ألف طن من سكر القصب، كما أنه في نهاية شهر مارس ستقوم كافة المصانع بإنتاج السكر سواء من القصب أو البنجر، حتى يكفي ذلك جميع المواطنين والمستهلكين للسكر.