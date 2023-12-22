لأول مرة.. مانجا jujutsu 246 جوجوتسو كايسن مترجم كامل الفصل 246

كشفت تسريبات لأول مرة عن إعلان الفصل الجديد من مانجا جوجوتسو كايسن، يوم السبت المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر 2023، فضلاً عن أن المعركة بين سوكونا والسادة المعلونين من المتوقع أن تشهد أحداث مثيرة ودامية، فضلاً عن أن النصر إلى الأن لم يُرجح إلى أحد بعينه، لذلك فإن النتيجة الخاصة بالحر لا تزال مجهولة تمامًا، وإلى الأن لم يقم سوكونا بإزالة حكم الإعدام، مما يؤكد ذلك بإن هناك أومور مخفية وراء هذه القضية الملعونة لم يتم الكشف عنها حتى الأن.

تفاصيل الفصل الجديد من مانجا Jujutsu Kaisen

وفي بداية الفصل الجديد 246 من جوجوتسو كايسن، فإن المحكمة اتهمت سوكونا بأنه ارتكب الجريمة الشنعاء التي قتل فيها جماعة عبر حادثة شيبوبا، فضلاً عن أن هيجوروما يقدم كافة الأدلة والبراهين لكي يُثبت بأن كافة كافة الجرائم الخاصة بالقتل هي من أعمال وتنفيذ سوكونا، مما قام سوكونا بإنهاء هذه المحاكمة التي لا أساس لها من الصحة، وذلك عبر مقاطعته لهيجوروما، وقد اُعترف بالجرائم التي ارتكبها، وبذلك أنهى المحاكمة بشكل نهائي وحُكم على سوكونا بالإعدام شنقًا.

تسريبات عن مانجا Jujutsu Kaisen الفصل 246

ويعد الفصل 246 من مانجا Jujutsu Kaisen من الفصول المشوقة للغاية، مما تصاعدت فيه الأحداث بشكل كبير وغير عادي، بين هكاري وأوراومي، إضافة إلى التسارع المتبادل للضربات، وبها تعاني هاكاري بسرعة جنونية، وقام بتوجيه ضربات قوية اتجاه، فضلاً عن أن اوراومي مصمم بشكل كبير على قتل هاكاري، ليقوم هاكاري على تغيير مستمر في خطته لأسلوب الهجوم، بعد أن استعد اورومي بشكل تام.