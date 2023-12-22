لو معاك 100 ألف جنيه هتدفعهم وتاخد 1600 جنيه شهريًا مدى الحياة.. ألحق الفرصة دلوقتي

يرغب الكثير من الأشخاص في الاستثمار بأموالهم بشكل دائم والحفاظ عليها، عبر ضخها في البنوك العاملة بالدولة، ويكون ذلك بشراء شهادات استثمارية بفوائد ملائمة ومناسبة للجميع، ومن أهم هذه الشهادات المقدمة 19% عائد ثابت، ومع كثرة الأسئلة من قبل العملاء، حول الفائدة التي تعود من ضخ 100 ألف جنيه في شراء هذه الشهادات، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

شراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه

في حالة قيام العميل بشراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، فإن العائد الشهري لهذه الشهادة يصل إلى 1583 جنيه شهريًا، أي بما يُسجل نحو 19 ألف جنيه عائد سنوي، حتى أنها تعد أفضل فرصة للإستثمار في الشهادات الإدخارية والإستثمارية، مما يُحقق مكاسب هائلة وراء كل هذه الشهادات المطروحة من قبل البنوك، فضلاً عن أنه يمكن للعميل أخذ قروض وشراء كافة احتياجاته بضمان الشهادة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات من البنك الأهلي

هناك بعض الخصائص التي يوفرها البنك الأهلي عند شراء شهادات، من بينها الأتي:-