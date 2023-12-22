رابط الاستعلام عن ارقام جلوس التاسع اليمن 2024، بعدما أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الرابط الذي لم يتمكن الطالب من دخول الإمتحانات إلا إذا حصل عليه، وأكدت وزارة التعليم اليمنية حرصها على توفير الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن ارقام جلوس التاسع اليمن 2024 ….

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس التاسع اليمن 2024

مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي 2024 في اليمن بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن رابط الإستعلام عن ارقام جلوس التاسع اليمن 2024 والذي يمكنكم الإطلاع عليه بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم اليمنية على الإنترنت .

قم اضغط على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك اضغط على الإدارة العامة للإختبارات.

ثم اضغط على تحديد أرقام الجلوس.

سوف تجد الصف التاسع والثانوي .

اختر الصف المطلوب.

بعد ذلك ادخل اسم الطالب.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “اظهر رقم الجلوس”.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

وكانت وزارة التعليم اليمنية أكدت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم الإنتهاء من رفع أرقام جلوس التاسع اليمن على الموقع الرسمي للوزارة استعداداً لامتحانات نصف العام الدراسي والتي من المقرر أن تقام في 2 يناير 2024 وأكدت الوزارة أنها انتهت من تجهيز اللجان وأسئلة الامتحانات وناشدت الطلاب الالتزام بالتعليمات التي نوهت عنها والالتزام بالإحتياطات الإحترازية منعاً لتفشي الأمراض بين الطلاب.