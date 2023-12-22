أحصلي عليها.. منحة المرأة الماكثة في البيت شروط الاستفادة منها بداية العام الجديد

أطلقت حكومة الجزائر، العديد من المبادرات التي تقوم على دعم الكثير من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن أن هذه المنح تُساهم بشكل كبير في الحصول على حياة كريمة ملائمة، وتعمل على سد الإحتياجات الأساسية لكافة الأسر والأفراد، لتكون من أهم هذه المبادرات منحة المرأة الماكثة في البيت، وهي تهدف إلى توفير معاش شهري تحصل عليه المرأة كمصدر دخل لها، للقيام بسد مصروفاتها المنزلية.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

هناك بعض الخطوات الهامة للقيام بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر، كما على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

على يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ومن ثم يتم العمل على إدخال كافة البيانات الخاصة بالقبول في المنحة.

إرفاق المستندات المطلوبة في الخانات الخاصة بذلك.

مراجعة جميع المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط مباشرة على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

من أجل القيام بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة، لابد من إنطباق الشروط الأتيه:-